日韓擬立法 防先端技術外流

南韓政府將建立晶片工程師的資料庫，監測他們的出入境紀錄，以遏止中國大陸企業挖角，防止關鍵技術外流。(歐新社)

日本 與南韓 政府正採取行動避免機密或先端技術外流，日本研擬對企業及研究人員等祭出「兩年以下有期徒刑」等罰則，南韓則將監控12個最具競爭力的「國家核心技術」領域晶片 工程師的出入境紀錄，避免遭外國企業挖角。

朝日新聞報導，日本推動的「經濟安全保障推進法案」草案，共包含七章、共98個條文，由四大重點組成，分別是強化穩定確保國民生活與經濟所必要的重要物資供應鏈、因應網路攻擊的基礎設施的事前審查、先進技術的官民合作，及專利非公開，並附帶相關罰則。

另據日經新聞報導，南韓的跨部會政府機構五年計畫，也包括建立涵蓋電池和有機發光二極體（OLED）面板等12個領域的晶片工程師資料庫，並且監控這些專業人才的出入境紀錄。

南韓政府將追蹤這些工程師的動向，產業部指出，此舉旨在保護智慧財產權，並避免工程師跳槽至國外競爭對手。首爾當局的目標是遏止技術外流。過去五年來，南韓已出現397起技術外流案件。

當局也將提高違反營業祕密法者所面臨的罰則，並關注併購活動可能引發的技術外洩風險。依現行法規，外企對擁有先進技術的韓企的持股若超過50%，須接受審查，當局計劃把這個門檻降到30%。