Fed利率決策 炒熱新興股市

美國聯準會升息在即，投資人的目光正從已開發股市轉向新興市場股市。（路透）

美國聯準會（Fed）升息 在即，投資人的目光正從已開發股市轉向新興市場 股市，尤其在成長股遭到大舉拋售之際，新興市場的價值股顯得格外物美價廉，準備展開一波反彈。

過去十年受到各種「縮減恐慌」衝擊的開發中市場投資人，正焦慮不安地關注Fed準備展開17年來最激烈的升息循環。不過，Fed的緊縮政策未必就是所有新興市場資產的利空。

摩根士丹利的分析師說：「在（Fed）首次升息後，新興市場（股票）的表現引人注目。」在1980年以來的Fed升息循環中，MSCI新興市場指數 在首次升息後的六個月內平均漲了17%。摩根士丹利分析師尚未「喊買新興市場」，但「這顯示更加看多新興市場的時機可能正在接近」。新興股市今年來的表現大致優於已開發市場，由25個國家組成的MSCI新興市場指數今年來表現持平，卻比MSCI國際世界股價指數高出5%。從拉丁美洲股市1月的表現大幅優於已開發國家來看，可能預示新興市場股市將更上層樓。

巴隆周刊指出，以價值股來看，iShares Edge MSCI價值因子指數型基金（ETF）已從去年11月底的低點反彈7%，表現分別優於更廣泛新興市場同期的持平、以及史坦普500指數的下跌2%。GMO新興市場股票主管戴維查認為，這只是新興市場價值股反彈的開始。

股利也是新興市場價值股具吸引力的重要元素。Barrow Hanley新興市場投資組合經理人萊夫頓正在買進銀行股，原因之一是銀行發放的股利，「我們已從大幅減碼金融股轉為大舉加碼」。中國大陸國有銀行已成為股利之王，中國銀行收益率為7.9%，中國工商銀行為6.8%。

許多投資人認為，去年暴跌的陸股今年很有可能反彈，因為當局正再次為經濟提供支持。歐洲重量級基金百達集團（Pictet）上周調高對陸股的看法至「正向」，因為如果俄羅斯與烏克蘭爆發全面軍事衝突，陸股可能是一個很好的避險處，首席策略師保利尼表示：「中國股市未來幾個月可望收復去年的跌幅。」