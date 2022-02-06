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巴隆：台光電及聯詠是首選的新興市場價值股

編譯林聰毅／綜合外電

巴隆周刊（Barron's）報導，在成長股遭大舉拋售之際，新興市場價值股顯然格外物美價廉，而且準備展開一波反彈，首選的股票包括台灣的台光電子材料和聯詠科技在內。

報導說，新興市場股票的前兩次牛市出現在2017年和2020年，都與成長型公司有關。但隨著各國央行已經或即將調升利率，全球成長型股票賣壓沉重，因此，新興市場下一輪牛市可能有別於前兩次。例如，iShares Edge MSCI Value Factor ETF已從去年11月底的低點反彈7%。在此期間，更廣泛的新興市場走勢持平，但標普500指數下跌了2%。

GMO新興市場股票主管戴維查（Arjun Divecha）指出，這只是新興市場價值股反彈的開始。以本益比計算，新興市場股票中最便宜的20%相對於其他資產類別已跌至歷史低點，「我們正在締造新興市場相對於標普指數的廉價程度，以及價值股相對於新興市場廉價程度的世界紀錄」。

戴維查把重心放在本益比最底層的四分之一公司，促使他重度加碼俄羅斯。他認為，隨著油價上漲以及美元兌盧布上漲，烏克蘭的緊張升溫實際上應有利於俄羅斯的核心原料出口商。他說：「諷刺的是，身為投資人，政治風險對你有利」。

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF的投資組合經理人哈里斯（Edmund Harriss）將價值定義為「市場尚未反映的強勁長期成長股和發放股利」。他發現這些股票根本不是俄羅斯或通常易波動的原物料股票。

巴隆指出，首選的股票包括兩家台灣二線科技製造商，分別是生產用於電路板的層壓板的台光電子材料公司，以及生產微晶片的聯詠科技。這兩家公司的預估本益比分別為16倍和8倍，相較之下台積電為24倍。

股利是新興市場價值股具吸引力的重要元素。Barrow Hanley新興市場投資組合經理人萊夫頓（Randolph Wrighton）正在買進銀行股，原因之一是銀行發放的股利。他說：「我們已從大幅減碼金融股轉為大舉加碼。」

備受詬病的中國國有銀行已成為股利之王，中國銀行殖利率為7.9%，中國工商銀行為6.8%。萊夫頓也買進哥倫比亞Ecopetrol 和泰國國家石油公司（PTT）等非俄羅斯石油生產商。 他說：「你不需要在俄羅斯就可以看到令人信服的石油價值股。」

新興市場投資人無法避開的國家風險是中國。Brandes Investments投資總監Louis Lau表示，這個第二大經濟體占此資產類別的三分之一，無論是成長或價值股。 去年，隨著當局收緊信用和「改革」從網際網路到房地產等火熱產業，中國已從市場寵兒變成了棄嬰。

但Louis Lau認為，在10月召開黨代表大會之前，當局今年將會放寬政策。他說：「我們廣泛加碼中國的消費產業，無論是電子商務、保險、化妝品，或是澳門賭場。」

新興市場 股票 投資

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