油價漲破92美元 刷新七年新高

國際油價 4日盤中大漲約2%，紐約原油價格更一舉突破92美元大關，刷新七年高點，主因為在俄羅斯與烏克蘭局勢緊張、主要產油國增產能力受市場質疑之際，暴風雪襲擊美國推升需求、且可能導致部分產油設施停產，進一步加劇油市供不應求的憂慮。

西德州 中級原油（WTI）3月期貨4日盤中大漲2.3%至每桶92.33美元，為至少2014年來首度漲破92美元，布蘭特原油4月期貨也一度漲2.1%至每桶93.05美元，這兩種基準油價都正邁向連七周上漲。

分析師指出，國際油市基本面依然強健，而且，幾乎所有指標都顯示油價將續揚，油價勢將漲破100美元。

國際油價本周上漲的因素有很多，包括投資人對石油 輸出國組織（OPEC）和夥伴國能否按計畫履行增產感到懷疑，交易員也留意烏克蘭局勢，擔心俄羅斯準備入侵，最新因素則是美國暴風雪侵襲美國，帶動美國消費者的取暖需求，同時德州二疊紀盆地部分產油設施的供油也受影響。

Black Gold投資人公司資深石油顧問羅斯指出，市場超級吃緊，現在有庫存低迷、供需緊俏和地緣政治風險，他說：「這是非常看多的市場」。

在此同時，聯合國全球糧價1月份升抵2011年來最高，也接近歷史高點，再加上其他大宗商品行情走揚，都將加重通膨壓力，迫使央行加速緊縮，可能對風險資產造成壓力。