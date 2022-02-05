亞馬遜上季報喜 獲利倍增

亞馬遜上季獲利幾乎倍增，還宣布本月起將調漲美國的Prime會員價格，為2018年來首度漲價。(路透)

亞馬遜 （Amazon）上季獲利幾乎倍增，且優於市場預期，反映雲端運算部門業績亮眼、與投資 電動車業者Rivian的收益，該公司還宣布本月起將調漲美國的Prime會員價格，為2018年來首度漲價，展現強大的定價能力。

亞馬遜股價4日早盤應聲大漲逾12%，更激勵科技股大盤與加密貨幣行情走高。

亞馬遜在3日美股盤後發布財報，去年第4季營收 ，比一年前成長9.4%至1,374億美元，約與市場預期相符，但淨利年增99%至143億美元，每股獲利27.75美元，遠優於市場預估，主要得益於投資Rivian的118億美元稅前收益，Rivian已於去年11月上市。

亞馬遜上季營業利益則受到員工成本提高和新冠疫情相關的壓力衝擊，年比銳減49%至35億美元。該公司去年10月曾預告，將在購物季斥資上百億美元，確保在供應鏈瓶頸和勞力短缺之下，仍能把商品運到客戶手上，也為此增募14萬名員工並豪發獎金，送貨車為準時送貨也不惜只載一半貨物，同時全力爭取船運空間，使相關支出總計高達224億美元。

亞馬遜網路服務（AWS）部門是亞馬遜最賺錢的事業，上季營收成長40%至178億美元，營業利益為52.9億美元，高於預期。亞馬遜也首度單獨揭露廣告營收，年比成長32%，成為97億美元，去年全年營收為312億美元，比YouTube同期的廣告營收288億美元還多。

Edge by Ascential 市調公司執行長貝克（Deren Baker）說：「亞馬遜已演變為真正的平台，如今逾50%營收來自第一方（first-party）零售之外的領域，像是雲端運算和廣告。」

亞馬遜的大手筆投資，也提高了Prime會員制帶給客戶的價值，因而宣布將調漲美國地區的Prime年費20美元至139美元，月費也調漲2美元至14.99美元，18日起將適用於新用戶，在3月25日後續約的現有會員將採用新價格。這是亞馬遜自2018年以來首度漲價。

但亞馬遜也宣布，美國以外地區的Prime會員條件不變。Prime會員制提供用戶運費折扣、影片串流以及其他優惠，使更多上亞馬遜購物的訂戶成為忠實用戶。

亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）說：「像預期一樣，假日期間的成本因勞力供應短缺和通膨壓力而上升，而由於（新冠變種病毒）Omicron，這些問題持續到第1季，」但他強調，「儘管面臨這些短期挑戰，隨著我們擺脫疫情，我們對業績仍感到樂觀和興奮。」

亞馬遜的財報亮眼，也激勵那斯達克綜合指數4日早盤小漲0.8%，而比特幣也一度漲3.4%至38,221美元。