Snap首賺錢 股價飆

美國社群媒體平台Snap和Pinterest都在3日發布亮眼的上季財報，Snap歷來首度出現淨利，Pinterest營收 優於預期，股價 4日早盤應聲暴漲，Snap飆漲逾50%，Pinterest漲逾20%，擺脫前一天臉書母公司Meta財報慘澹所帶來的陰霾。

Snap去年第4季營收比一年前成長42%到13億美元、淨利為2,260萬美元或每股1美分，表現遠優於分析師 預估。這也是該公司首度單季出現經歷。

Snap上季的每日活躍用戶數比一年前成長20%到3.19億，超過華爾街預估。展望本季，Snap預測營收將介於10.3億到10.8億美元間，也高於分析師預期。Snap股價4日早盤狂漲逾50%。

分析師指出，簡而言之就是Snap的季報表現沒有市場擔心的那麼糟，不僅安度蘋果修改隱私追蹤規定的衝擊，營收還達成優於預期的穩健成長。

Pinterest上季營收年增20%到8.467億美元，依非通用會計準則（non-GAAP）計算出的淨利為3.39億美元或每股49美分，都優於市場預期。

Pinterest仰賴客戶賺取收入的表現比以前好，每位用戶平均貢獻的營收增加23%到1.93美元，美國用戶增加25%到7.43美元。