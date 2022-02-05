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東芝日本蓋廠 紓解晶片荒

編譯季晶晶／綜合報導
東芝宣布興建生產功率半導體的新晶圓廠。(路透)
東芝宣布興建生產功率半導體的新晶圓廠。(路透)

東芝4日宣布，將斥資約1,250億日圓（約10.9億美元），在日本興建一座生產功率半導體的300公釐（12吋）新晶圓廠，並提高現有晶片廠產能，提高功率半導體產量一倍。

東芝將投資約1,000億日圓（8.73億美元）在日本石川縣加賀東芝電子的生產基地建廠，預計2025年3月前投產。這項工程分兩階段進行，等第一階段完全營運，東芝功率半導體的產能將會是2021年度時的2.5倍，且可依需求進一步擴大投資。

加賀東芝電子也將在現有廠房內，建立一條300公釐的晶圓產線，使東芝的總投資額計達1,300億日圓左右。若再加上新廠，東芝的功率晶片產能將提高一倍。

所有生產設備都將與300公釐晶圓相容。相較於功率半導體傳統使用200公釐晶圓，300公釐晶圓能生產更多晶片、也提高生產效率。

目前正值汽車和電子設備製造商都須費力採購功率管理和無線連網的IC等基本晶片。東芝表示，汽車電動化和工業設備自動化的兩大潮流，推升了市場對調節電壓的功率晶片需求。

TDK公司上月警告，零組件缺貨今年底前都不太可能緩解，遊戲主機製造商Sony和任天堂也都已預期，半導體和航運挑戰將持續。

根據英國研調公司Omdia，全球功率半導體市場規模到2027年時，將達到290億美元，幾乎是2020年時的兩倍。這種零組件控制設備的電壓和電流，減少功率損耗並節約能源。

其他日本公司也都已砸大錢投資功率晶片，包括三菱電機計劃在2025年度前分五年投入1,300億日圓，富士電機也要在2023年度前，分五年投資1,900億日圓。

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