南韓通膨率 衝10年高點

南韓1月通膨率盤旋在十年來高點附近，連續四個月超過3%。（歐新社）

南韓 1月通膨率盤旋在十年來高點附近，連續四個月超過3%，反映燃料和食物價格大漲和全球供應鏈瓶頸效應。通膨居高不下，使南韓央行 2022年進一步調高利率的可能性升高。

韓國統計局4日公布，南韓1月消費者物價指數（CPI）年增率達3.6%，略低於去年12月的3.7%和11月的3.8%，但高於路透訪調經濟學家估計的3.3%，已一連十個月超出央行的2%通膨目標。

去年10月至今，南韓通膨率月月超過3%，是近十年來首見。

通膨率持續大幅超標，助長南韓央行今年再度升息的臆測。央行之前一連兩次升息，1月基準利率升到1.25%，重返疫前水準。1月中旬央行會議紀錄顯示，多數決策官員憂慮物價上漲壓力不斷打擊消費者信心、有礙經濟復甦。

剔除能源和食物價格的核心CPI年增率為2.6%，是2015年12月來最高，顯示燃料和其他原物料價格勁揚已推升貨物與服務費用。

彭博經濟學家預期，南韓央行可能會在下半年恢復緊縮貨幣政策。

統計局指出，通膨勁揚主因是油價高漲和個人服務及農產品價格居高不下。一年來油品價格飆升14.6%，工業產品漲4.2%。農漁畜牧產品1月價格年增6.3%。

同時，外食費躍增5.5%，其他個人服務費用（包括醫療保險費）挺升2.8%，也拉高整體消費者物價。

至於日常必需品（涵蓋食物、衣物、住宿等144項民生用品），1月價格年增幅達4.1%。統計局官員表示，高通膨不只是需求升高造成的，也反映一些外部因素，包括全球能源價格高漲和供應鏈瓶頸，預料高通膨仍將持續一段時日。

展望2月情勢，統計局認為消費者物價易漲難跌，因油價漲勢不止，新冠變種病毒Omicron持續蔓延全球。此外，澳洲 央行4日也大幅上調通膨預測，預估核心通膨率將在第2季攀抵3.25%的頂峰，而非原先預測的要到明年底才會扔抵2.5%。

澳洲央行表示，通膨展望更強，可能意味著通膨率將比原先料想還要更早達成通膨目標，開啟提前緊縮政策的可能性，但該央行也強調工資成長依然落後，會先等待工資上漲動能增強。