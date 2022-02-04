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歐盟既建議天然氣列綠能 澳LNG業籲開放更多土地供開採

編譯劉忠勇／綜合外電
澳洲能源公司Woodside表示，去年最後一季以石油約當量每桶93澳幣（66.27美元）出售LNG，價格是2020年同期的三倍有餘。美聯社
澳洲能源公司Woodside表示，去年最後一季以石油約當量每桶93澳幣（66.27美元）出售LNG，價格是2020年同期的三倍有餘。美聯社

澳洲液化天然氣業者呼籲開放更多土地供開採之用，理由是歐盟已提議將部分化石燃料列為綠能。

歐盟已承諾要在2050年以前達到碳中和，並打算成為全世界氣候政策的領導者。周三，歐盟就「永續金融分類」敲定最後版本。這套旨在鼓勵民間資金支持環境友善永續運作的分類系統，將核能和部分型態的天然氣列為永續能源，但遭到不少成員國和各界人士反對。此提議仍可能遭到歐盟立法機構否決。

國際能源總署（IEA）去年表示，能源業必須中止增闢新的油氣建案，以期於2050年以前達成淨零排放的目標。

不過，澳洲LNG業者相信，歐盟的提議為考慮撤資的投資人和銀行提供有力的反證。澳洲是全世界最大的LNG出口國，代表澳洲各大油氣業的一個遊說團體本周向澳洲政府陳情指出，歐盟的建議提供擴大開採以支持亞洲向淨零排放 轉型的合理論據。

澳洲石油生產及開採協會會長 Andrew MeConville告訴英國金融時報：「歐盟政策聲明證明澳洲盛產天然氣在競爭上的優勢，也展現澳洲在國內外去碳化前景可發揮的功用。」

澳洲每年出口LNG約8,000萬噸，由於疫情導致供給受限，天然氣價格去年下半年大漲。 澳洲能源公司Woodside表示，去年最後一季以石油約當量每桶93澳幣（66.27美元）出售LNG，價格是2020年同期的三倍有餘。

澳洲 歐盟 天然氣

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