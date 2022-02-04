看好伺服器前景 超微財測超預期

蘇姿丰領導下的超微，今年財測因伺服器需求強健，遠超出分析師預期。(路透)

全球第二大電腦中央處理器（CPU）以及繪圖處理器（GPU）業者超微（AMD），不僅上季營收 與獲利都優於市場預估，本季財測更遠優於分析師 預期，激勵超微股價2日美股盤前飆漲12%。

超微執行長蘇姿丰表示，相較於其他領域，超微最為看好伺服器市場的強勁需求，「增長將由伺服器領頭」，今年的伺服器業務將「非常強健」，估計2022年度第1季營收（本季）將達50億美元，上下誤差範圍是1億美元，遠優於分析師預期的43.3億美元。

更令超微長期投資人感到振奮的是，超微今年全年的預估財測，獲利能力已經幾乎追上英特爾，也就是不再需要傷筋動骨的削價競爭，也能取得市場。超微預估今年毛利率 將高達51%，與英特爾預估的51%-53%幾乎相同。相較下，五年前，英特爾的毛利率高達63%，超微當時僅有31%。

超微估計今年全年營收將為215億美元，比去年再增31%，也比分析師預估的193億美元高出11%。

超微上季經調整後營收為48.3億美元，淨利略降至9.74億美元，不計特定項目的每股盈餘為0.92美元，都高於預估。

超微股價2日盤前飆漲12%至每股130.65美元，稍後漲幅略有收斂，但還是高達11%，報每股129.6美元。

長期以來都被產業龍頭英特爾（Intel）與英偉達（Nvidia）壓制、只能屈居老二、老三的超微，在蘇姿丰2015年接棒領導下展開復興，去年更在晶片荒之中揚眉吐氣，全年營收暴增至五年前的三倍多。

蘇姿丰領導超微能夠推出超越英特爾的旗艦型CPU產品，在GPU領域也緊咬輝達，不過，英特爾在新任執行長基辛格（Pat Gelsinger）的領導下，表示目前英特爾的CPU是個人電腦產業最強的CPU。