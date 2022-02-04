甩疫情干擾 亞洲製造業走出低潮

最新採購經理人（PMI）數據顯示，在新一波新冠疫情 爆發與供應鏈持續糾結之際，亞洲製造業展現韌性，逐漸擺脫低潮。歐元區的民間經濟動能則因當局的防疫封鎖措施而減弱。

IHS Markit的數據指出，亞洲地區製造業PMI全都高於象徵景氣榮枯線的50，反映景氣持續擴張，由北亞引領成長，以日本 的55.4最佳，加速擴張步伐更是八年來最快。IHS Markit經濟學家巴提說，日本的數據顯示企業已逐漸擺脫新冠疫情與供應鏈受擾的衝擊。

南韓1月製造業PMI躍升至52.8，為去年7月來最高，且新出口訂單次指標重返擴張領域，顯示全球貿易將持續復甦。在東南亞 ，泰國1月製造業PMI升至51.7，景氣轉為擴張，馬來西亞和菲律賓製造業依然維持擴張步調。

IHS Market 經濟學家庫柏表示，東南亞國協製造業今年初動能強勁，業者都樂觀預估新冠變種病毒Omicron只會造成短暫衝擊，產出將穩定成長。印度1月綜合PMI則降至53，為六個月低點，主要受到服務業PMI降至51.5所拖累，但仍高於50。

不過，亞洲製造業前景仍有挑戰，輸入成本持續攀升對廠商營運造成壓力，中國經濟放緩，日韓新冠疫情惡化也帶來不確定性。南韓3日新增22907名確診病例，連兩天超過2萬人，讀賣新聞指出，日本3日新增染疫者將首度超過10萬人，當局也擴增進入半緊急狀態的地區到35個。

此外，歐元區1月綜合PMI最終值降至52.3，為去年2月來最低，也低於初估值，反映多國的防疫封鎖措施衝擊需求，服務業PMI滑落至九個月低點的51.1。