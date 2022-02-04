英央行升息一碼 啟動縮表抗通膨

英格蘭銀行（央行 ）3日一如市場預期，決議調升基準利率1碼至0.5%，為2004年來首度連兩次會議升息 ，並且啟動縮減資產負債表，以抑制竄升的通膨；另一令人意外之處是，近半數決策官員希望能升息2碼，展現強烈的鷹派立場。

在英國 央行的九名決策官員中，有四人投票支持升息2碼，但最後包含總裁貝利的過半數官員都支持升1碼；2碼是英國央行自1997年取得獨立性以來的最大升息幅度。

英國央行也決議停止規模8,950億英鎊（1.2兆美元）的量化寬鬆（QE）政策，並且展開縮表程序，即刻起持有英國公債的到期本金將不再投入市場，還宣布將在2023年底出售持有的200億英鎊公司債。

而且所有決策官員都認為，未來幾個月可能須進一步小幅緊縮貨幣政策。英國央行在強調其對抗通膨職責時表示，通膨目標任何時候都適用，反映物價穩定是英國貨幣政策架構的主幹。英鎊兌美元匯價3日中升值0.3%至1.3617美元。

英國央行官員表示，去年12月為5.4%的通膨率，將在4月時攀抵7.25%的高峰，比該央行2%目標值高出兩倍多。官員也說，勞動市場依然非常緊俏。