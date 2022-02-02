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變化多端的加密幣是泡沫嗎？何時破？只要會這招就免驚

編譯林奇賢／綜合外電
加密幣震盪如此劇烈，投資新手該怎麼辦？一個方式是在眾多加密幣中，挑選為特定目的而出現的加密幣。 路透
加密幣震盪如此劇烈，投資新手該怎麼辦？一個方式是在眾多加密幣中，挑選為特定目的而出現的加密幣。 路透

比特幣才剛結束了悲壯的1月，月線大跌逾17%，創2017年底到2018年「加密貨幣寒冬」以來最差開年表現。當時比特幣從近2萬美元崩跌至4,000美元以下，且之後一年多都未再回到4,000美元以上。

目前比特幣約在3.69萬美元附近波動，2021年11月上旬曾漲到6.5萬美元以上。乙太幣和其他加密幣近來也同樣經歷了上沖下洗的過程。

儘管加密幣波動劇烈，令人難以捉摸，但仍日益成為交易、使用、持有的資產。例如，薩爾瓦多已開始將比特幣納為法幣，聯準會（Fed）等央行正研議是否發行央行數位貨幣（CBDC），財富經理人也鼓勵客戶探索投資加密資產的可能性。

至於投資新手如何掌握加密幣及其不斷變化的格局呢？紐約時報報導說，這幾乎是不可能的任務。

這篇1月底見刊的報導指出，能確實評估加密幣價格的方式很少，因此難以判斷市場對特定加密幣的熱情是否合理、或泡沫即將破裂。傳統的金融分析並不適用於加密幣，譬如，股票分析師可透過評估某公司的商業模式、未來展望和領導階層等，來判定股票價格偏高還是偏低。不過，加密幣難以用這些指標推算出價值。光是「信仰」就能帶動加密幣的價格。

從標準的評估方式來看，比特幣和乙太幣的價格較其他加密幣高，其實自有道理，原因是它們存在較久、流動性較高、擁有廣大的用戶基礎。根據Chainalysis的數據，全球持有比特幣的數位錢包逼近900萬個。不過也有不少加密幣的市值已突破10億美元，儘管它們用戶並不多。

加密幣的投資建議

加密幣投資新手可以怎麼做呢？紐時建議，一個方式是在眾多選項中，挑選為實現特定目的而出現的加密幣。例如當作傳統金錢的替代方案，像比特幣就是為此而生，或作為在基本的銀行服務難以企及之處轉帳的方式。不論這類貨幣的價格如何波動，市場的想法如何變動，總會有使用該貨幣的理由，那便是好的投資標的。

比特幣可能不會式微，因為持有和使用這個全球第一個加密幣的用戶，超過1.5億人，比日本或法國的人口還多。至於乙太坊的目的包含提供一個能支持各種加密幣的區塊鏈，不是只針對乙太幣而已，也就是對擁有不同加密幣的用戶，提供價值交換的共同媒介。

另一方面，Solana和Polygon等其他網絡，最終可望讓旗下加密幣用來交易任何東西，從碳權到數位版的學術教科書，不一而足。

若用這種思維來檢視，一開始只是玩笑的狗狗幣和柴犬幣，都是令人存疑的投資標的，因為他們除了當作投機的工具之外，顯然不是為了實現某個目的。

比特幣 投資 貨幣

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