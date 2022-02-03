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Google母公司上季營收登頂

編譯簡國帆／綜合報導
Google母公司字母（Alphabet）上季營收再創新高，連三季刷新紀錄。(路透)
Google母公司字母（Alphabet）上季營收再創新高，連三季刷新紀錄。(路透)

受惠於搜尋廣告營收激增、以及雲端與YouTube業務的助攻，Google母公司字母（Alphabet）上季營收再創新高，連三季刷新紀錄。

該公司還意外宣布罕見的一股拆分為20股計畫，降低散戶買進的門檻，股價2日早盤應聲狂漲逾10%，並與超微（AMD）共同引領科技股走揚。

Alphabet於1日美股盤後公布，去年第4季營收比一年前成長32%至753.3億美元，淨利年增約35%至206.4億美元，每股盈餘為30.69美元，都遠優於分析師預期，且獲利也是連四季創紀錄。

其中，Google廣告營收上季增至433億美元，雲端營收增加45%至55.4億美元，YouTube營收成長25%到86.3億美元，但YouTube是唯一營收不如預期的部門，主要受到蘋果限制定向追蹤廣告「小幅影響」。

以去年全年來看，Alphabet營收增加41%到締造新猷的2,580億美元，獲利成長89%至760億美元。

Alphabet也宣布，將進行股票分拆交易，且分拆比例為罕見的一股拆成20股，代表未來想買Google股票的投資人，不須先有約3000美元才能買到一股，降低散戶的買進門檻。此舉可能是為被納入道瓊工業指數鋪路。

營收 Google YouTube

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