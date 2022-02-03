歐元區1月CPI意外創高

歐元區1月通膨率意外加速上揚至創新高的水準，考驗ECB的耐心立場。（歐新社）

歐元區1月通膨率意外加速上揚至創新高的水準，考驗歐洲央行（ECB）的耐心立場，市場認為ECB不久後將轉鷹，甚至押注將於7月升息 。

在此同時，美國聯準會（Fed）官員本周以來發表談話的六名官員，全都不支持3月升息2碼的構想，對3月升息2碼的市場預期澆下一大盆冷水，促使歐元兌美元2日盤中挺升。

歐盟統計局2日公布，歐元區1月消費者物價指數 （CPI）比去年同期暴漲5.1%，升幅不僅大於去年12月的5%，也遠高於市場預期的回落至4.4%，主因為能源成本上揚，加重ECB的壓力。

ECB預定3日舉行決策會議，過去幾個月來ECB大多無視消費者物價攀升的數據，主張通膨上漲為短暫因素所致，不久後將自行下滑，但ECB過去預測通膨的準度好壞參半，一開始預測通膨會在去年11月攀峰，之後又延到12月，去年好幾次被迫調高通膨預測，新通膨數據也遠高於ECB預測的4.1%。

法國Natixis歐元區經濟學家舒馬赫指出，ECB官員必須認清通膨還有上行風險，也須了解ECB在去年12月的通膨預測太過溫和，基本物價壓力仍重，讓ECB處於尷尬局面。

市場開始預期ECB今年可能加快縮減貨幣 刺激措施，甚至升息。貨幣市場現在預期，ECB將今年7月之前升息0.1個百分點，比之前預估的9月提早。不過，ECB本月幾乎確定將維持政策不變。

彭博經濟學家指出，雖然歐元區通膨可能會在今年底降至ECB的目標值，但最新數據將讓ECB在2月開會時陷入激辯，市場密切關注拉加德2月是否會重申今年都不太可能升息；若未重申這個立場，代表ECB決策立場的重大轉向，顯示鷹派勢力增強。

另一方面，Fed本周以來發表談話的六名官員，全都不支持3月升息2碼的構想，立場鷹派的堪薩斯聯準銀行總裁喬治偏好逐步升息，費城聯準銀行總裁哈克支持今年升息四次、每次升1碼，不支持一次升2碼，就連立場最激進的聖路易聯準銀行總裁博拉德，都反對3月一口氣升息2碼。相較下，華爾街目前預測Fed今年將升息多達七次，甚至一次升2碼。

美元指數2日盤中應聲貶值0.5%至95.947。Fed可能沒有預期鷹派、ECB可能轉鷹，帶動歐元兌美元2日盤中升值0.4%至1.1320美元。