WTO示警:供應鏈瓶頸 明年才有解

WTO 祕書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，全球供應鏈 吃緊的狀況將比原先所想延續更久，可能要拖到今年底甚至明年才會解決，而且可能持續讓開發中國家邊緣化。

倫敦金融時報（FT）報導，伊衛拉在巴黎一場會議上說：「我們原先認為供應鏈中斷只會是暫時性的。我們現在仍這麼認為，但問題獲得解決的時間可能會比我們預期的更長，要到今年底或明年。」

她更憂心忡忡地表示，即使一些供應鏈問題獲解決，較高昂的運輸成本也可能讓較貧窮的國家面臨更沉重負擔。

伊衛拉說，由於擔心小企業因供應鏈問題而被排擠在貿易網絡之外，WTO將在3月與企業主管、部長和貿易專家開會，討論如何舒緩當前的阻塞問題。

伊衛拉表示，導致航運延誤的需求面壓力應該會在今年減輕，而且會有更多供應量能投入生產，「貨物的需求應該會降下來，尤其是在面臨通膨壓力、以及疫情 相關的財政支撐措施退場之際。航運公司正賺進空前獲利，其中一些正投資於運能」。

不過，伊衛拉還說：「也可能有結構性問題持續存在，例如美西港口問題可能是因為結構性和官僚問題造成。」

她表示：「此外，也存在許多開發中國家處在海運運輸遠端的問題。」這反映出如果運輸成本居高不下，貿易量較小的較貧窮國家面臨被排擠在長供應鏈之外的風險。