Sony併遊戲商 迎戰微軟

Sony宣布以36億美元收購《天命》遊戲開發商Bungie。(美聯社)

Sony集團的遊戲事業Sony互動娛樂公司（SIE）1月31日宣布，將斥資36億美元收購人氣電玩遊戲「天命」（Destiny）與「最後一戰」（Halo）系列開發商Bungie，強化旗下遊戲工作室陣容。

這樁交易是繼微軟 兩周前宣布以690億美元收購動視暴雪、Take Two Interactive在1月10日收購手遊大廠Zynga後，過去一個月內第三起重大電玩界收購案。紐約時報 也在1月的最後一天宣布，收購在全球爆紅的猜字遊戲「Wordle」，凸顯遊戲產業的整併潮方興未艾。

收購Bungie將讓Sony把最受歡迎之一的第一人射擊遊戲納入麾下，迎戰將被微軟收購的動視暴雪「決勝時刻」（Call of Duty）系列。Sony股價1日收盤上漲0.39%，報每股12,770日圓。

Sony聲明說：「這樁收購將讓SIE獲得Bungie在實況遊戲服務的世界級管道和技術專業，強化SIE服務數十億玩家的願景」，Bungie將持續獨立運作，維持獨立發行能力。

近期的遊戲產交易案，讓電玩主機製造業者藉由收購可獨家提供給玩家內容的方式，取得額外手段與同業競爭。Jefferies分析師烏爾維茲說：「Sony和微軟多年來一直在人才和開發商方面進行軍備競賽。在主機產品周期的關鍵時刻和更龐大訂閱服務的浪頭上，第一方遊戲的重要性更甚以往。」

Bungie成立於1991年，曾被微軟以3,000萬美元收購，其「最後一戰」更系列為Xbox遊戲主機打下基礎，迄今產生逾60億美元營收 。Bungie在2007年從微軟分拆出來，與動視暴雪合作新一款人氣射擊遊戲天命，但雙方關係在2019年告終，此後Bungie開始自行發行並獨立運作「天命」。

同日，紐約時報宣布以數百萬美元收購線上猜字遊戲Wordle。這款遊戲在去年10月推出後，本月玩家已暴增至數百萬人。