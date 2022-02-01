全球半導體邁向兆元產業

拜全球半導體短缺和需求持續成長之賜，晶片 公司剛迎來了史上銷售最佳的一年，產業主管並預期在不到十年內總銷售額將成長一倍，達到1兆美元以上。半導體業2021年總營收 首度突破5,000億美元。新冠肺炎疫情加快了數位化趨勢，舉凡消費者串流電影和電玩遊戲以及公司採用各種數位工具，所有這些都需要晶片。

晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）執行長柯斐德（Tom Caulfield）說：「花了50年時間才成為一個半兆美元的產業，但要到達1兆美元只需花八到十年時間。」

根據研究公司顧能（Gartner）的數據，2021年全球晶片銷售額較前一年成長25%，達到創紀錄的5,835億美元。工廠全天候營運也無法滿足需求。顧能表示，預期長期短缺將帶動半導體產業今年的營收增加9%，超過歷史平均成長率。

上周，三星電子信心十足認為，即使面臨零組件短缺和供應鏈挑戰，記憶體晶片事業的好光景仍將繼續下去。英特爾執行長基辛格也表示：「2022年只會更好。」

產業主管表示，對半導體業爆炸性成長的預測，反映了對數量增加和價格上漲的預期。不僅電腦、智慧手機、資料中心和汽車將繼續大量使用半導體，而其他許多產品也將需要晶片。產業主管說，晶片短缺也促進了買賣雙方之間的更緊密聯繫，降低了需求劇烈波動的風險。貝恩公司 (Bain & Co.)合夥人漢伯里表示，該產業的銷售增長主要是由價格更高的高階晶片、機器學習和高性能運算等技術推動。儘管如此，短缺仍然持續存在。拜登 政府上周警告說，美國製造商的關鍵晶片庫存已降至五天，而幾年前有40天的供應量。根據海納金融集團的數據，目前全球半導體的平均等待時間已超過25周，遠高於10至14周的健康區間。顧能研究部門副總裁諾伍德表示，到了2025年，半導體產業的銷售額將達到6,925億美元，到了2030年，在最佳需求情境下，銷售額將達到1兆美元，超越當前全球速食業規模。