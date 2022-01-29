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黃金去年交易 需求躍增一成

編譯湯淑君／綜合報導

世界黃金協會（WGC）表示，去年全球黃金需求躍增10%，但遠低於新冠肺炎疫情爆發前的水準，凸顯投資方面的需求疲弱，而今年投資需求仍會受通膨、利率因素牽扯，消費者和央行買氣仍是主要支柱。

根據WGC公布的資料，2021年全球黃金需求總計4,021公噸，比2020年的3,659公噸擴增約一成，但與2010年代平均約4,440公噸的水準相較仍差一大截。

2021年全球央行購買黃金的數量彈升，小金條和金幣購買量升到2013年最高，但指數股票型基金（ETF）投資人減持黃金削弱了整體需求。第4季黃金總需求激增49%，其中珠寶首飾買氣竄升到2019年第2季來最高，反映印度和大陸買氣強勁。

WGC預測，2022年黃金投資可能同時受多、空因素影響。利率升高料將推升債券等孳息資產的報酬，這將削弱黃金的投資吸引力；通膨居高不下，則可能帶動通膨避險需求，助長金條買氣。

WGC預期今年金飾、小金條和金幣的需求仍旺，央行也可望「繼續買黃金，只是步調比2021年減緩」。去年央行總計買進463公噸，高於2020年的255公噸，但低於2018、2019各逾600公噸的水準。金價若走穩或下跌，也可能刺激需求。

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