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印度塔塔集團 接手印度航空

財經新聞組／綜合報導
圖為印度航空。（美聯社）
圖為印度航空。（美聯社）

印度政府宣布完成國營載旗「印度航空公司」（Air India）的撤資程序，讓這個印度歷史最悠久的商業航空公司，在經過69年後重回創辦人塔塔（Tata）家族的懷抱。

印度財政部27日發布聲明稱，塔塔旗下塔雷斯有限公司（Talace Pvt Ltd.）已向政府支付270億盧比（約3.6億美元）的補償金（consideration），並接收了印度航空的1530億盧比債務。

聲明並稱，政府已將所持股分移交塔雷斯有限公司。

印度航空是由J.R.D.塔塔（Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata）於1932年所創辦，起初主要業務是在印度國內運送郵件，不久後開始載客，6年後更名為塔塔航空，並把業務拓展至國際航線。1947年，印度政府買下塔塔航空的49%股分，並更名為印度航空；1953年印度政府通過航空公司法，購下了印度航空的主要股分，完成了它的國營化。但自2007年起，印度航空就年年虧損，根據媒體報導，截至去年已直逼702億盧比。2017年，印度政府同意印度航空民營化，但因鉅額赤字，導致隔年的競標無人問津。印度政府於2020年提出撤資計畫，2021年10月8日，塔塔集團以1800億盧比競標成功，3天後政府發出出售印度航空100%持股的意願書。

J.R.D.塔塔的父親是塔塔集團創辦人的堂弟。塔塔集團董事長陳哲（Natarajan Chandrasekaran）27日在推特表示，「很高興印度航空又回到塔塔集團旗下，我們承諾讓它成為一個世界級的航空公司。」

印度航空目前擁有125架寬體及窄體飛機。

印度 財政部 航線

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