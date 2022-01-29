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SK海力士上季獲利增340%

編譯劉忠勇、記者李孟珊／綜合報導
SK海力士（路透）
SK海力士（路透）

南韓SK海力士去年第4季營業利益勁增三倍，並看好供應鏈問題可望自下半年開始逐漸好轉，記憶晶片需求可望成長，呼應三星電子的看法，也為DRAM相關族群後市吞下定心丸。

這家全球排名第二的記憶體晶片製造商28日公布，上季營業利益為4.2兆韓元（34.9億美元），寫下2018年第4季以來最高水準，較前年同期9,590億韓元大增近340%，也優於分析師原估的4兆韓元，反映伺服器客戶擴充資料儲存能力所帶動的需求。上季營收則大增55%，至12.4兆韓元，是連續第三季超過10兆韓元。

SK海力士釋出對記憶體產業的展望，認為供應短缺將持續至今年上半年，並從下半年開始緩和，在動態隨機存取記憶體（DRAM）的各項應用中，伺服器今年將成長20%，PC用DRAM也將呈現高個位數成長，至於智慧手機用DRAM則有望成長了5%左右。

SK海力士對記憶體市況看俏，也讓台廠包括南亞科、威剛、十銓、宇瞻、創見等，基本面有望跟隨轉強，日前南亞科法說會上，總經理李培瑛便說，本季DRAM現貨價已起漲，合約價跌幅則大幅收斂，看好第2季合約價將止跌回升。

威剛董事長陳立白強調，今年第2季起，隨半導體供應鏈缺料問題大幅改善後，包括伺服器、5G應用、智慧手機、電競與車用等各項應用需求都會明顯回升，記憶體產業又將迎接下一波產業榮景，對今年記憶體市況樂觀以對。

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