疫情搗亂 德經濟面臨衰退

歐洲普遍面臨通膨升溫的危險，使今年開年的經濟表現蒙上陰影。（美聯社）

在新冠肺炎病毒掀起秋冬大流行後，歐盟 第一大經濟體德國 上季經濟陷入萎縮，再度面臨經濟衰退，但南鄰的法國與西班牙仍繳出亮麗成長數字，其中法國去年全年經濟強勁復甦，寫下逾半世紀來最大增幅。

不過歐洲普遍面臨能源價格飆漲、通膨升溫的危險，使今年開年的經濟表現蒙上陰影。

德國聯邦統計局28日公布的數據顯示，去年第4季國內生產毛額（GDP）較前季萎縮0.7%，民眾擔憂疫情 復熾下減少出門，減少消費，疫情也打亂供應鏈造成工廠缺料難以開工。

德國今年第1季GDP看來也不太妙，很可能連續第兩季經濟負成長，為疫情爆發以來德國第二次經濟陷入衰退。

上季德國衰減最嚴重的是消費以及建築區塊，ING分析師布里澤斯基指出，能源價格飆漲正在箝制一般民眾的消費能力，因此就算防疫管制放鬆，消費力短期內還是無力反彈，「德國在今年初直接再次陷入經濟衰退的機率已升高」。

去年全年德國經濟擴張2.8%，其中生產BNT疫苗的BioNTech公司就貢獻0.5個百分點。整體而言，德國經濟規模仍較疫前的2019年縮水1.5%。

相較下，歐盟第四大經濟體西班牙去年第4季仍有2%的成長率，僅比第3季的2.6%稍微減速，也優於分析師預期，主要歸功於失業率加速下降，經濟重啟奏效。

西班牙去年全年GDP成長率達5.2%，不過整體經濟規模還是比疫前的水準小4%。西班牙也同樣面臨能源價格飆漲、通膨上升的挑戰，這些因素可能成為今年初經濟復甦的絆腳石。

歐盟第二大經濟體法國去年第4季也成長0.7%，加上增長強勁高達3.1%的第3季表現，全年GDP成長率攀抵7%，寫下了1969年以來最大增幅。

法國經濟強勁復甦，有望為總統馬克宏今年競選連任加分。財政部長勒麥爾說，去年經濟強勁復甦已抵銷2020年的慘淡衰退。法國去年第3季的GDP規模，已比疫前2019年第3季大0.9%，第4季也比兩年前大0.2%。