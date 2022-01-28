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高於預期美去年經濟 40年來最強

編譯湯淑君／綜合外電
美國去年第4季經濟成長高於預期，協助全年經濟近40年來最強。（歐新社）
美國去年第4季經濟成長高於預期，協助全年經濟近40年來最強。（歐新社）

美國去年第4季經濟成長高於預期，反映消費者擴大支出，而企業也積極回補庫存以滿足強勁需求，協助全年經濟表現創下近40年來最強紀錄。

美國商務部27日公布，美國第4季國內生產毛額（GDP）季增年率達6.9%，大幅超越經濟學家預估的5.5%，並使2021全年成長率達到5.7%，是1984年以來最高，顯示在政府財政支出刺激下，經濟景氣已從新冠肺炎疫情爆發初期的谷底強勁翻揚。第3季GDP成長率則下修至2.3%。

支撐上季GDP連續第六季成長的主力，是企業回補庫存和消費支出強勁，反映在個人消費支出、出口和企業的非住宅固定投資支出數據上。同時，政府支出步調減緩和進口下滑，則對GDP形成拖累。

整份報告顯示，去年秋季和初冬時節美國整體經濟成長強健，比去年夏季Delta變種病毒肆虐時景氣大幅放緩顯著改善。上季學校和企業大致重啟、疫苗接種率提高，消費者也紛紛花用儲蓄。不過，疫情相關的供應鏈問題，加上國會和聯準會祭出財政和貨幣刺激，導致經濟普遍失衡。由於供應跟不上需求勁增，2021年通膨率竄升，下半年尤其明顯。第4季個人消費支出（PCE）物價指數勁揚6.5%。

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