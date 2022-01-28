夏季油價 華爾街估衝100美元

華爾街各大金融機構預測，油價將在夏季衝到每桶100美元以上。（本報資料照片）

國際油價 27日盤中漲逾1%，刷新七年高點，布蘭特油價更逼近91美元大關，主因為烏克蘭危機等供應憂慮對油價提供強力支撐，壓過美國聯準會（Fed）政策偏鷹、帶動美元升值所造成的利空影響。華爾街各大金融機構都預測，布蘭特油價將在夏季衝到每桶100美元以上。

布蘭特原油3月期貨行情27日盤中攀揚1.1%至每桶90.98美元，西德州 中級原油3月期貨也漲1.3%至每桶88.44美元，均為2014年以來最高。

目前俄羅斯在烏克蘭邊境集結重兵，並與西方國家關係高度緊張，而俄羅斯是全球第二大產油國，使油市擔心歐洲的石油 供給前景，帶動油價走強。

Fed在26日暗示可能從3月開始升息，美元因而升值，一度使國際油價走低，但烏克蘭危機的憂慮力阻油價跌勢。分析師指出，一旦軍事行動升高，可能阻礙俄羅斯石油及天然氣銷往歐洲。

市場正聚焦於石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將在2月2日召開的會議，屆時成員國將討論3月的原油產量目標。

消息人士指出，OPEC+可能依據既有協定，將日產量再增加40萬桶。但由於部分產油國的供給能力受限，因此多國可能無力進一步增產。沙烏地阿拉伯雖有能力增產，卻不願補足其他國家的產量缺口。

不過，美國上周原油庫存量增加240萬桶，遠高於預估，汽油庫存量也增加130萬桶，有助於緩解市場對供給短缺的憂慮。

華爾街專家仍預估，今年全球原油需求量將恢復到新冠疫情暴發之前的水準，因此油價必須進一步上漲，才能促使美國石油業者擴大開採，並抑制需求。

摩根士丹利指出，庫存低、閒置產能低及投資低的「三低」局面，使油市供給維持緊俏，因此分別調高今年夏季布蘭特與西德州原油的預估價格10美元，各成為100美元及97.5美元。

高盛也預測，全球原油庫存到夏季時將降到20年來最低水準，分別上調這兩種基準油價的預估價格20美元，布蘭特原油的目標價也是100美元，西德州油價則稍低。

美國銀行預測，到夏季時，布蘭特油價將衝到每桶120美元，西德州油價將漲至每桶117美元。