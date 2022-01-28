意法拚半導體 36億美元擴產

意法半導體（STMicroelectronics）今年計劃將投資 金額提高一倍至多達36億美元，以提振晶片 產能，並因應由新冠肺炎疫情和地緣政治緊張引發供應鏈危機所造成的產出風險。

意法半導體27日表示，今年計劃的資本支出為34億至36億美元，比去年的18億美元高一倍。這筆資金將用於提升旗下工廠產能，包括將在義大利的Agrate工廠建造第一條12吋晶圓生產線。

意法半導體預測今年全年營收 將達到148億至153億美元，高於去年的127億美元。該公司並預期今年第1季淨營收為35億美元，高於市場預測。

意法半導體擴大投資的原因，是為因應全球晶片短缺。

財報顯示，意法半導體 Q4 淨營收報 35.6 億美元，年增 9.9%，EPS 報 0.82 美元，毛利率報 45.2%，均優於市場預期。整體來看，意法半導體全年淨利達 20 億美元，年增 81%。

展望未來，意法半導體預計，今年 Q1 淨營收預估值區間中位數為 35 億美元，毛利率估維持 41-45%，在強勁客戶需求與產能續增下，本會計年度營收料年增 20%，落在 148 億至 153 億美元間。