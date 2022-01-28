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美準備3月升息 喊大幅縮表

編譯劉忠勇、任中原／綜合報導
美國聯準會打算3月升息，聯準會也計畫大幅縮減資產負債表，以因應處於數十年高點的通膨。（路透）
美國聯準會打算3月升息，聯準會也計畫大幅縮減資產負債表，以因應處於數十年高點的通膨。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日表示，已經做好3月升息準備，聯準會也計劃大幅縮減資產負債表，以因應處於數十年高點的通膨。摩根大通經濟學家形容，這是鮑爾2018年掌理Fed以來，最鷹派的言論。

Fed1月決策聲明與鮑爾的談話，都顯示美國貨幣政策立場已由「小鷹」轉為「雄鷹」。在Fed決策出爐後，利率市場調整預期，預估Fed今年共將升息5碼，年底聯邦資金利率上限將提高到1.5%。

美元指數27日盤中升破97，強升0.7%至97.133，為2020年7月來最高。新興股市與亞股則倒成一片，MSCI新興市場指數與MSCI亞太指數都跌到14個月低點，日、韓股市跌幅均達3％，韓股墜入熊市，日股跌至14個月低點，中國大陸股匯「雙殺」，主要國家公債殖利率大漲，美歐股市27日盤中回穩，道瓊工業指數早盤漲逾500點。

Fed的決策聲明刪除「承諾將使用所有工具，在此一充滿挑戰的時代支持美國經濟」的文字，暗示不再擔心成長前景，且因通膨率遠高於2%目標、勞動市場強勁，預料「不久」（soon）後便適合升息，明示3月將開始升息。鮑爾說，Fed「有意於3月會議時升息，假定屆時條件適合如此」，這實際上已證實3月將開啟升息循環。

Fed的另一份聲明表示，決定於3月初就結束資產購買計畫，比原訂計畫提早，並預料將在升息之後，啟動大幅縮減資產負債表；這些措辭顯示開始縮表的時間，將會比市場預期的7月更早。鮑爾強調，目前的經濟環境與2015年開始的上一輪緊縮循環不同，現在的通膨率「遠高於」2%目標，而2015年的通膨率非常接近2%，甚至還不到，現在經濟也比2015年時強得多，這些差異可能對於政策調整的適當速度有重要意義，「我認為升息而不威脅勞動市場的空間還不小」，暗示這次升息速度將比2015年快。

鮑爾也未明確排除在某次會議直接升息2碼、及在3月後每次會議都升息等可能性，經濟學者表示，這凸顯Fed這次會議結論「非常鷹派」。摩根大通首席美國經濟學者費洛利形容：「鮑爾（在記者會上）的談話，可說是他擔任Fed主席以來最鷹派的言論。」

Fed也暗示，未來縮表時，主要方式將是不會把到期債券的本金再投入市場，而非直接出售持有債券，長期而言，打算在資產組合中以持有美國公債為主，暗示可能逐漸減少持有的抵押擔保證券（MBS）。

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