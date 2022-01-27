「10日圓的守護神」扛不住通膨 日本國民零食要漲價了

日本國民零食之一的「美味棒」自40多年前上市以來，售價始終維持在10日圓，被媒體稱為「10日圓的守護神」，但廠商日前宣布將首度漲價，從現在的10日圓漲到12日圓，漲幅「高達」20%，新售價於4月生效。路透

日本 國民零食之一的「美味棒」（うまい棒）自40多年前上市以來，售價始終維持在10日圓，更有媒體稱為「10日圓的守護神」（10円の守護神），但廠商日前宣布將首度漲價。儘管涉及數字微不足道，在「抗通膨」（Inflation-Resistant）的日本仍具有象徵意義。

路透報導，「美味棒」是正中央有洞的長條狀零食，目前有十多種口味，多以日式料理為主，每年售出約7億根，相當於每人約5根半，販售「美味棒」的やおきん株式會社則將1979年來首度漲價的原因歸咎美國進口玉米價格上揚。

「美味棒」將從現在的每根10日圓漲到每根12日圓，漲幅「高達」20%，新售價於4月生效。儘管漲價後還是非常便宜，東京居民江田令子（Noriko Eda，音譯）仍對這個消息感到「意外」，「美味棒一直是同樣的價格很久囉，所以漲個2日圓是件大事」。保坂直美（Naomi Hosaka，音譯）則表示，全球經濟的通膨趨勢正影響兒童零食在內的最便宜商品，這個衝擊讓她覺得「有點難過」。

據報導，日本廠商一直不願將上升的原物料成本轉嫁給消費者，過去藉由縮小包裝的方式抵銷，像「美味棒」2007年就減去一公克的重量，但價格調漲可能變得更常見的事件。受訪者根本剛（Takeshi Nemoto，音譯）指民眾對此無能為力，「從廠商的角度來看，除非提高價格，否則他們就無法維持盈利」。