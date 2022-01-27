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Meta穩定幣擬解散 出售資產

編譯洪啟原、戴瑞瑤／綜合報導

近日接連傳出不少與加密資產（Crypto Asset）有關的消息，彭博引述消息人士報導，由於美國監管壓力太大，臉書母公司Meta極具爭議的穩定幣「Diem」（原名為Libra幣）計畫走上解散之路，目前正考慮出售旗下資產。國際貨幣基金（IMF）則呼籲薩爾瓦多改變作法，停止把比特幣（bitcoin）列為法定貨幣，並指這個加密資產存有「巨大風險」。

彭博資訊報導，Meta執行長祖克柏曾在國會聽證會力挺的加密幣計畫「Diem協會」，正考慮出售旗下資產，準備把資金退還股東，包括創投業者和科技公司。

消息人士說，Diem協會正與投銀洽談如何出售智慧財產權才能取得最大利益，為發展這項技術的工程師找到新去處，也設法從這家曾懷抱遠大志向的新創公司中，把剩餘價值變現。目前不確定潛在買家要以何種形式買下穩定幣Diem的智慧財產權，或買下協助研發相關技術的工程師團隊。目前洽談都在初期階段，不保證Diem一定能找到買家。

比特幣近期大跳水，短短幾天價格近腰斬，創下去年七月以來新低。金管會提醒，比特幣等加密資產不是貨幣，是具有高度投機性的數位「虛擬商品」，因近期加密資產的價格波動劇烈，有心人士假借區塊鏈、虛擬通貨的名義進行投資詐騙的報導也時有所聞，呼籲民眾注意風險。

不過，特斯拉執行長馬斯克仍力挺加密資產，他25日推文表示，希望速食業者麥當勞開放消費者用狗狗幣付款。他說：「如果麥當勞接受狗狗幣付款，我就在電視轉播中吃一份快樂兒童餐。」馬斯克多次力挺狗狗幣，甚至本月稍早表示開放以狗狗幣購買特斯拉的產品。

狗狗幣 貨幣 比特幣

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