Fed轉鷹 恐引發經濟衰退

美國聯準會已經做好3月升息準備。（路透資料照片）

美國聯準會（Fed）已經做好3月升息準備，並計畫大幅縮減資產負債表，以對付處於數十年高位的通膨，且將考慮其他貨幣 緊縮措施，但已有部分投資 人和策略師開始擔心，Fed這波升息若出手又急又猛，加上購債計畫大逆轉，可能觸動經濟急遽減緩，甚至引發經濟衰退。

路透報導，過去一年以來美國經濟加速擴張，使衰退疑慮顯得是遠慮而非近憂。

路透訪調顯示，經濟學家估計2021年美國成長率可達5.6%，是1984年以來最高。2020年美國經濟萎縮3.4%。

然而，Future Fund Active ETF經理人布萊克說，四至六周前，民眾還擔心成長過熱，現在卻開始擔心經濟衰退迫近。

道富環球投資顧問公司全球主動式固定收益部門主管聶斯特說：「我正緊盯殖利率 曲線。Fed要把通膨壓下來，唯一方法是減緩需求…這麼做的風險是導致經濟衰退或成長急轉直下。這將造成殖利率曲線趨平，並且加劇風險資產市場普遍受壓。

美國2年期和10年期公債殖利率曲線已扁平化，25日兩者利差收窄到小於75個基點，是去年12月28日來最小。

Citadel證券美國公債交易全球主管德帕斯說：「行情似乎反映出市場很擔心，局部性且相對短期的通膨問題，可能導致Fed的行動最後傷害經濟。」摩根大通資產管理公司全球首席策略師凱利在研究報告中指出，Fed緊縮貨幣政策可能導致金融市場回檔修正，不過他也認為，即使經濟因而陷入衰退，應該也是「短而淺」。

國際貨幣基金（IMF）安瑞恩表示，由於雖然市場因見到殖利率曲線趨平，而出現經濟將陷入衰退的聲音，但是他表示，「我們預期經濟將繼續保持擴張，未來幾年成長腳步或許會放緩，但還時會保持正成長。」

IMF26日才剛下修美國和中國今年的經濟成長預測，預估美國將成長4%，比原預估下修1.2個百分點，中國成長率下修0.8百分點，為4.8%，因Omicron疫情升高，及房地產業面臨挑戰。

摩根史坦利美國利率策略主管丁格拉也說：「衰退疑慮因殖利率曲線趨平而起，但我並不擔心。我認為這是技術因素居多，而非基本面因素。」