首破500億 微軟上季營收勁揚

微軟 公司上季營收 躍增20%，首度突破500億美元大關，並預料本季雲端運算服務Azure的營收可望加速成長，減緩了投資 人對這個關鍵部門成長放緩的擔憂，激勵微軟股價26日早盤勁漲逾5%。微軟25日表示，截至去年12月31日的年度第2季，營收較一年前激增20％至517億美元，寫下四年來最大增幅，淨利更大增21%至188億美元，相當於每股盈餘2.48美元，這些數字都超越分析師預估。

不過，Azure的營收成長46%，不僅不如分析師預期，增幅也比前兩季小，引發微軟股價在25日盤後交易重摔逾5%。後來該公司主管在法說會上指出，不計匯率波動，本季Azure的營收有望加快成長腳步，帶動微軟股價止跌回升，26日早盤大漲近3.99%至300美元。

另外，上季來自企業客戶的生產力解決方案Office 365營收增加19%，向個人電腦（PC）製造商出售Windows作業系統的營收激增25%。Xbox遊戲機的銷售增加4%，Xbox內容和服務的營收則躍增10%。

華爾街券商Wedbush分析師艾夫斯說，儘管投資人擔憂Azure的成長動能，但微軟對Azure的預測，將成為投資人關注的焦點。

過去兩年來，微軟一直是遠距工作的主要受惠者之一。各大企業、各國政府及各級學校擴大採用雲端科技，微軟正好搭上順風車。儘管Azure的營收一直穩步成長，但微軟在大型合約面臨激烈競爭，對手包括產業龍頭亞馬遜，以及市占率排名第三的Google。

微軟是第一批發布財報的科技大咖，因此備受關注，投資人將此視為蘋果、Alphabet等企業財報的風向球。Jefferies分析師席爾說，微軟顯然被視為領頭羊。