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亞洲抗通膨 加速緊縮政策

編譯任中原／綜合報導

在投資人正為美國聯準會（Fed）升息惶惶不安之際，亞洲的通膨情勢正促使該地區央行採取行動，新加坡金融管理局（MAS）25日意外緊縮貨幣政策，且4月可能再進一步收緊，澳洲上季通膨率飆升提高央行提前升息的機率，南韓去年經濟成長亮眼也強化央行今年升息的預期。

新加坡金管局25日因通膨率衝到八年新高，搶在4月例行決策會議之前，緊縮貨幣政策，提高星元對美元的匯率區間、將引導星元升值，反制進口物價上升的壓力。

這是該央行七年來首次在非會議時間緊縮政策，星元兌美元25日盤中升值0.2%至1.3425星元兌1美元，攀抵三個月高點。

金管局表示，去年10月緊縮信用後，通膨又進一步升高，而且未來可能更高；該央行已上調今年核心通膨率的預估區間，由1%-2%上修到2%-3%。

經濟學者預測，金管局4月開會時可能進一步緊縮政策，關鍵在於屆時核心通膨率是否會止於3%。由於金管局今年可能維持鷹派立場，星元表現可能傲視東南亞貨幣。市場焦點仍在本周的Fed會議，預料Fed將暗示於3月會議時就首次升息；市場已經預期今年Fed將升息4碼以上。專家指出，亞股25日跌至14個月低點，顯示投資人已為各大央行的緊縮行動預作準備。一些分析師對亞股仍相對樂觀，因為通膨依然僅緩步上升。

央行 升息 貨幣

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