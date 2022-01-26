美中英歐批准卡關 輝達擬棄購安謀

輝達傳準備放棄以400億美元收購安謀的計畫。（路透）

知情人士透露，美國晶片 大廠輝達（Nvidia）正悄悄準備放棄以400億美元，收購英國 晶片設計公司安謀（ARM）的計畫，因為該公司爭取各國批准的努力，至今幾乎沒有進展。輝達股價25日早盤應聲跌3.8%。

彭博資訊報導，輝達已告知合作夥伴，預期無法完成這起交易，擁有安謀的日本軟銀（SoftBank）同時也正加緊籌備安謀的首次公開發行股票（IPO）事宜，作為輝達放棄收購安謀後的替代方案。

若輝達放棄收購安謀，將是執行長黃仁勳的重大挫敗。消息傳出後，輝達股價25日早盤大跌3.8%。輝達發言人25日說，依然維持在最新申報資料內所詳盡表達的看法，也就是這樁交易將能提供加速安謀發展、並提振競爭與創新的機會。軟銀發言人則表示，仍然希望這項交易能獲批准。

輝達在2020年9月宣布以400億美元收購安謀，為半導體業史上最大規模併購交易，卻遭遇監管當局和晶片業者的反彈，美國聯邦貿易委員會（FTC）去年12月更以訴訟阻止這項交易。

此案也在中國遭遇阻力，知情人士說，若這項交易在其他地方獲批准，中國當局傾向封殺。這項交易須取得美國、國大陸、歐盟 及英國的批准。

輝達和軟銀的初期協議預定9月13日到期，但若批准時間拉長，會自動續約。輝達初期估算，交易可能費時約18個月，暗示估計能在今年3月完成，但如今看來已不太可能，光是FTC的訴訟就可能花好幾個月，還要打消歐盟執委會和英國反托辣斯當局的疑慮。