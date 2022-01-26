國際股市 陷三大恐慌

美國緊縮貨幣政策憂慮加劇、烏克蘭危機日益升高等因素，亞股25日幾乎全軍覆沒。（路透）

美國緊縮貨幣政策憂慮加劇、烏克蘭 危機日益升高，以及逢低買盤力道消退，亞股25日幾乎全軍覆沒，MSCI亞太指數 更跌至14個月新低，美股早盤也持續低迷不振，跌逾800點，市場人心惶惶，恐慌指數續漲逾13.4%至2020年10月以來最高。預測到這波跌勢的策略師警告，股市痛苦尚未結束。

美國聯準會（Fed）台北時間27日公布決策時，預料將暗示3月升息 的強烈意願，再加上美歐與俄羅斯在烏克蘭的對峙升溫，全球股市25日繼續湧現賣壓。

美股三大指數25日早盤跌逾2.4%，道瓊工業指數跌逾800點。亞股更倒成一片，日本東證指數（Topix）跌落修正區，步上紐西蘭股市的後塵，澳洲標普ASX 200指數也瀕臨修正，南韓Kospi指數甚至已從去年7月高點回跌逾17%，摔落去年12月以來谷底。

中國大陸滬深300指數也即將跌入熊市（從前一波高點回跌逾20%），香港恆生指數則從去年8月以來一直處於熊市。

市場擔心Fed可能加速升息，加上烏克蘭危機日益升高，導致風險資產劇烈波動。

美股24日如洗三溫暖般先崩後漲。Oanda資深市場分析師莫亞表示，Fed收緊政策及地緣政治風險下，風險偏好的變化仍高度不確定性，投資人將難以重拾「逢低買進」策略。

市場動盪加劇，有恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）在24日跳漲逾30%後，25日早盤再漲13.4%至33.9點，攀抵2020年10月以來最高，且比1月14日收盤的19.19點高出近一倍。

策略師表示，痛苦還未結束。瑞穗國際、美國銀行的空頭策略師都警告，在Fed即將升息之際，市場將伴隨經濟成長動能減弱，而出現新一波跌勢。

Ned Davis研究公司首席美國策略師克里索爾德說，由於市場還要適應Fed緊縮政策、企業獲利趨緩，以及美國財政刺激措施銳減的現實，股市未來幾個月可能繼續走跌。他去年預測股市會出現二位數跌幅，現在預測會從1月初的高峰修正約20%。

瑞穗策略師預測，股市第2季可能下跌10%~15%。瑞穗跨資產策略主管查特威爾預測，隨著「緊縮恐慌」升溫，上半年標普500指數最低可能跌至3,800點，比目前價位低12%，那斯達克指數可能跌15%到12,000點附近。