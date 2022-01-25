彭博：蘋果今秋發表14新品

蘋果傳今年秋季發表會將史無前例發表14項新產品。(路透資料照片)

彭博資訊報導，蘋果 今年秋季發表會將史無前例發表14項新產品，涵蓋iPhone 、MacBook筆電、iMac桌機、iPad、Apple Watch、AirPods等六大類產品線，為蘋果歷來「最澎湃」的發表會。隨著14項新品齊發，法人看好鴻海、台積電、大立光、廣達等供應鏈 將感受強大的拉貨潮。

遭點名的供應鏈均不對單一客戶與訂單動態置評。法人指出，蘋果秋季發表會是蘋果年度最重要的新品發布盛事，若如彭博披露，今年將一口氣推出14項新品，將使得今年成為蘋果供應鏈進入「史上最忙的一年」，按過往蘋果新品拉貨時程推算，預計第3季末至第4季將是協力廠出貨動能最強勁的時刻，成為帶動景氣復甦的火車頭。

彭博資訊時事通訊記者葛曼在「Power On」專欄表示，蘋果今年秋季發表會將一口氣發表14項新產品，包括四款新iPhone（暫名iPhone 14、iPhone 14‌ Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14‌ Pro Max），升級版的入門款MacBook Pro筆電、更新版的大螢幕iMac桌機、新款Mac Pro電腦、重新設計的MacBook Air、第二代AirPods Pro無線耳機，三款Apple Watch（Series 8、SE以及Rugged）、低階iPad，及新款iPad Pro平板等。

他說，多數的新裝置預料在秋季問世，但新款iMac也可能提前發表。蘋果正計畫在3月或4月的春季發表會，率先推出幾項新品，可能包括支援5G功能的iPhone SE、搭載A15晶片且改版的iPad Air，也可能發表至少一款Mac。

科技網站AppleInsider指出，蘋果已為九款新iPad和三款新iPhone，提交申報文件，所以春季可能不只發表一款iPad。科技網站MacRumors也披露，蘋果可能會發表一款配備M1 Pro晶片的Mac電腦，可能是高階的iMac‌、也可能是Mac mini，但大部分的Mac新品資訊，包括Mac Pro和改版後的MacBook Air，預料在秋季登場。