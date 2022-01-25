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雷諾日產三菱傳組電動車鐵三角

編譯季晶晶／綜合報導
雷諾、日產和三菱汽車公司傳出將宣布，未來五年會對電動車開發增加投資超過200億歐元。（路透資料照片）
雷諾、日產和三菱汽車公司傳出將宣布，未來五年會對電動車開發增加投資超過200億歐元。（路透資料照片）

知情人士透露，雷諾、日產及三菱聯盟正尋求深化合作，計畫未來五年提高用於研發電動車的共同投資額兩倍，達到200億歐元（230億美元）以上，並將推出根據五種共通平台所生產的30多款電池電動車，以回應市場的競爭壓力與需求轉變。

知情人士說，這個「2030年聯盟」計畫的目標，是要展示車廠之間的「強化合作」，凸顯彼此對「電氣化和聯網移動的共同願景」。日產發言人拒絕評論傳言，雷諾和三菱則未立即回覆路透記者請求置評的要求。

路透報導，這個聯盟本來已計畫投入100億歐元推動電動車轉型，如今將再加碼200億歐元，預估到2030年時，這三家車廠將推出30多款根據五個共通平台升產的新型電池電動車。

知情人士表示，這五個共通平台將涵蓋三家車廠所開發的90%新型電動車。這三家車廠已開發並部分部署四個共通的電動車平台。其中一個平台支持日產即將推出的Ariya、和雷諾的Megane等電動車，另一個平台支持日產及其中國市場夥伴東風、還有雷諾Dacia品牌的平價車款，其他兩個平台支持輕型汽車與輕型商用車的生產，這個聯盟的目標是在2025年之前，為雷諾設計的小型電動車部署第五個共通平台「CMFB-EV」。

日產已決定利用CMFB-EV平台和其他標準化的零組件，生產日產小型房車Micra的電動版，雷諾預料將也推出根據相同平台生產的類似電動車。Micra電動車預計將在2020年代中期發布。知情人士說，這些車廠希望使小型電動車成本，能與類似尺寸的汽油燃料車一樣平價。這些車廠預料將使用共通的電池和其他關鍵零組件，計畫攜手在法、英、中國和日本投資電池產能，於2030年前達成220百萬瓩小時（GWh）。這聯盟將藉由標準化和共享電池，減少電池製造成本一半。

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