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歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

美歐放話 經濟制裁俄羅斯

編譯林聰毅／綜合報導
俄烏風雲詭譎更令投資人不安，全球股市24日盤中走低。（Getty Images）
俄烏風雲詭譎更令投資人不安，全球股市24日盤中走低。（Getty Images）

在俄羅斯陳兵烏克蘭邊境推升區域緊張局勢之際，英美兩國決定撤離部分駐基輔大使館人員及其家屬，美國更計畫增兵東歐。華府警告俄國若入侵烏克蘭，將動用新出口管制以重創俄國戰略產業，歐盟也放話準備祭出前所未見的制裁，似乎預示俄烏戰雲籠罩。

美國聯準會（Fed）開會在即，俄烏風雲詭譎更令投資人忐忑不安，全球股市24日盤中走低，美股三大指數跌1.4%-2%，道瓊工業指數跌約500點，道瓊歐洲Stoxx 600指數重挫1.4%，俄股大跌9%，盧布兌美元匯價摔落14個谷底，比特幣跌逾7%至33820美元，為去年7月來新低。

美國國務院已下令外交人員家屬離開烏克蘭，並允許駐烏國首都基輔的外交官可自願離境，成為美國正為俄國侵略烏克蘭預做準備的最清晰跡象。英國駐烏克蘭大使館也說，為因應來自俄國與日俱增的威脅，已從基輔撤離部分員工及家屬，但英國大使館仍開放，並將繼續執行必要工作 。

烏克蘭緊張局勢持續升溫，俄國於烏國邊境附近集結約10萬名士兵。西方國家指控，俄國此舉是準備開戰以阻止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。儘管俄國否認將入侵烏克蘭，但紐時報導，美國總統拜登正考慮派遣1000至5000名部隊到東歐，若緊張升高，可能再增兵。

美歐也發出制裁威脅。華盛頓郵報報導，若莫斯科攻擊烏克蘭，美國可能動用曾用來對付華為的「外國直接產品規則」，避免使用美國晶片和技術的產品流向俄國，打擊俄國從人工智慧、量子運算到民用航太等戰略產業。

丹麥24日也說，若俄國侵略烏克蘭，歐盟準備對俄國實施全面性、「前所未見的」經濟制裁，且比俄國併吞克里米亞半島後的2014年制裁還嚴厲。歐盟與美國2014年7月對俄國制裁鎖定能源、銀行及國防等產業。

俄國 烏克蘭 大使館

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