iPhone熱銷 蘋果上季營收可望創高

iPhone上季出貨量略高於市場預期。 (路透資料照片)

蘋果 將在27日美股盤後公布上季財報與營運展望，市場預期，受惠去年年終購物季iPhone 等產品需求暢旺，蘋果上季營收 將年增6%，業績攀新高，iPhone營收也看增11%。投資人也將聚焦蘋果本季財測，以及供應鏈限制是否會再影響產品供應。

趕在蘋果財報會議之前，蘋果最大組裝夥伴鴻海董事長劉揚偉23日搶先預告集團本季營運將比往年同期更強勁，透露蘋果供應鏈有機會繳出淡季不淡的成績單。據悉，鴻海、台積電、大立光、穩懋等蘋果協力廠均已積極動員，配合蘋果衝刺淡季業績，盼甩開上游IC缺料的陰霾。

華爾街預期，蘋果上季每股盈餘將比一年前成長12%至1.88美元，營收預估將增長6%至1182億美元，改寫前年年底購物季的紀錄，摩根大通分析師查特吉更預測將達1,190億美元，摩根史坦利的胡柏蒂預估為1222億美元。

胡柏蒂預測，蘋果上季iPhone營收將達729億美元。查特吉則預估，iPhone上季出貨量為8300萬支，略高於市場普遍預期的8200萬支。上季的另一亮點可能是Mac電腦銷售，因為個人電腦（PC）去年底的出貨動能並未大幅減緩。

另一方面，儘管目前是蘋果旗艦機種新舊交替期，但市場傳出蘋果極有可能在第一季的春季發表會中，正式推出第三代iPhone SE與iPad Air 5，藉此搶攻上半年市場商機。

投資人將緊盯蘋果主管對於供應鏈限制的說法，因為蘋果之前兩季都曾警告供應鏈問題將衝擊產品銷售。目前市場對蘋果本季營收的預估為非常保守的904億美元，僅略高於去年同期的896億美元，若供應鏈問題緩解，蘋果的營收展望能輕易高於市場預期。

查特吉認為，蘋果本季iPhone營收將高於過往，因為蘋果比之前幾年還要更晚達成庫存平衡，而且供應鍊情況將改善。