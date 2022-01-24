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供給疑慮 美銀：油價年中衝120元

財經新聞組／綜合報導
國際油價21日收跌，但周線依然連續第五周上漲，因供給疑慮持續籠罩。（路透）
國際油價21日收跌，但周線依然連續第五周上漲，因供給疑慮持續籠罩。（路透）

國際原油價格周五（21日）收黑，連續第二日下跌，因美國原油和汽油庫存意外增加，且投資人見油價上周稍早攀抵七年多高點，先獲利了結，但周線連續第五周上揚。

由於看好油價下行壓力有限，衝上每桶100美元幾乎已是市場共識，美銀甚至已喊出年中可望攀抵120美元。

布蘭特原油3月期貨21日下跌49美分或0.6%，收每桶87.89美元；西德州中級原油3月期貨同日下跌41美分或0.5%，收每桶85.14美元，這兩大原油期貨一周來均上漲約2%，周線連五紅。油價今年來因供應吃緊的疑慮揮之不去，已上漲逾10%。

上周稍早，布蘭特和西德州均升抵2014年10月來最高。PVM公司分析師布蘭諾克說，油價近兩日下跌的原因，可能是投資人周末前夕獲利了結，和缺乏新的利多，例如美國能源資訊局（EIA）20日公布，止於14日當周，不含戰略儲油的美國原油庫存增加50萬桶，出乎市場意料；汽油庫存也增加590萬桶。萬達（OANDA）資深市場分析師摩亞說，原油價格可能不會一路直衝每桶100美元，但從供給基本面來看，油價可能在夏季前攀抵100美元。

其他分析師也預期油價下行壓力有限，因油市除面臨供給疑慮，需求也升溫。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）苦於實現每月日產量增加40萬桶的目標。東歐和中東的緊張情勢，也加劇原油供應受擾的疑慮。

高盛與摩根史坦利都已預測布蘭特今年第3季左右會站上100美元大關，美國銀行分析師更看好年中上看約120美元，因為OPEC+閒置產能和原油庫存都偏低，且地緣政治緊張情勢升溫。

油價 分析師 德州

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