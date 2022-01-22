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海運價2周連跌 市場警戒

記者邱馨儀／台北報導
上海出口集裝箱運價指數公布，圖為長榮貨櫃輪。（本報系資料庫）
上海出口集裝箱運價指數公布，圖為長榮貨櫃輪。（本報系資料庫）

農曆新年假期即將到來，亞洲出口貨量減少，上海航交所昨（21）日公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續第二周走跌，遠東到美東線跌幅較大。航運業界指出，市場是否反轉向下，未來運價下跌幅度是重要觀察指標。

航運業者分析，運價不可能一直居高不下，回檔修正才是正常走勢，隨中國大陸許多地區已開始放假，需求減少，運價走跌反應市場需求，這樣的回跌走勢很健康。

最新出爐運價中，SCFI上周終結連九周上漲、連六周刷新高紀錄，本周連續第二周下跌，指數小跌0.81%，來到5,053.12點。其中歐洲線表現較平穩，遠東到地中海每TEU（20呎櫃）小漲0.03%來到7,522美元；遠東到歐洲線每TEU運價7,783美元，跌0.18%。

大家關注的美西線每FEU（標準40呎櫃）上周開平盤，本周小跌0.23%，價格來到7,976美元；遠東到美東線的表現最疲軟，本周下跌3.34%，價格為11,337美元。

近洋線維持漲跌互見，遠東到日本關西較前一周上漲23美元，遠東到日本關東較前一周下跌7美元，遠東到東南亞較前一周下跌13美元，遠東到韓國較前一周下跌7美元。

航運業者指出，全球運價走勢去年以來已脫離過去景氣循環軌道，去年11月逐漸進入淡月，然運價連九周上漲。現在看來已開始隨季節需求回檔，1月下旬大陸許多工廠已開始休假，運價回檔是正常情況，只是最近買盤縮手後，要看回檔幅度有多大，只要不是崩跌，都不用擔心。

業界認為，市場回跌不要過度悲觀，像去年一度大家也過度看壞，悲觀情緒似乎過頭，貨櫃輪依舊寫下驚人營收、獲利；今年供需上，物流僵局仍將持續，市場消費趨勢及庫存補貨將支持需求維持上升周期。

指數 日本 東南亞

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