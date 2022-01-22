再生能源成本下滑 暫告段落

由於新冠肺炎疫情 擾亂供應鏈 ，加上再生能源科技與製造技術進步都面臨瓶頸，再生能源的成本已停止下降，太陽能面板價格過去一年來大幅上漲50%，風電渦輪上漲13%，電池價格也首度上漲，使全球能源市場面臨新的供給危機。美國Encore再生能源公司表示，目前太陽能面板每產生1瓦電力的成本約0.35美元，高於2020年中時的0.30美元。

Rystad能源顧問公司專家指出，目前太陽能模組的原材料成本占70%，供應商幾乎沒有降價空間。去年太陽能板的主要材料多晶矽供給短缺，成本提高，海運成本也大幅增加。美國太陽能產業協會與Wood Mackenzie顧問公司預測，2022年美國太陽能板裝設量將減少15%。中國業者投入數十億美元建立多晶矽新廠，預料今年供應吃緊可望緩解，但只可能使價格短暫下降 。

風能的情況也類似。2010-2020年期間風電價格劇降48%，但現在價格已持平，預料到2030年期間只會下降14%。彭博新能源財經指出，「這是產業趨於成熟的信號」。

風能製造業者將繼續生產更大型的裝置，以降低每瓦電力的生產成本。但渦輪愈大，需用更多材料，尤其是鋼鐵，而鋼價去年大幅上漲，預料未來幾年將居高不下。

電池價格也影響。彭博新能源財經預估，今年電池價格將上漲2.3%，是12年來首度上漲，因材料上漲、全球需求增加及供應鏈吃緊。但電池業科技還有進步的空間，價格仍有望大幅下降。美銀分析師認為，由於風能及太陽能開發計畫的槓桿比率偏高，各國央行 相繼收緊貨幣政策帶動利率上升，也將提高開發計畫的成本。業者指出，若科技沒有新突破、業界未掀起整併潮，價格將趨於穩定，不太可能再大幅下降。