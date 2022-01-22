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Google開發 AR頭戴裝置

編譯林奇賢／綜合報導

知情人士透露，Google正在開發一款擴增實境（AR）頭戴式裝置，目標在2024年推出，顯示Google將不會缺席未來的AR裝置大戰。

科技網站The Verge引述知情人士報導，Google近期開始研發一款AR裝置，代號為「虹膜計畫」（Project Iris），希望能在2024出貨。

不過，Google的頭戴式裝置仍處於早期開發階段，也尚未訂出明確的上市策略。

如同即將問世的Meta和蘋果眼鏡，這台Google裝置，透過可直接連上網路的攝影機，將電腦圖像和現實世界的畫面相結合，打造更令人沉浸的混合實境體驗。

這個早期原型機的外觀看起來像滑雪護目鏡，將搭載Google自家處理器，而且是個無線裝置，不需連接外部電源。基於電力上的限制，Google的策略將是利用資料中心來處理部分圖形運算，再透過網路傳到該裝置。

這項計畫堪稱Google的最高機密，出入正在研發該裝置的灣區設施時，需特別的鑰匙卡。

該計畫核心團隊約300人，以後可能更多，負責人是巴沃爾（Clay Bavor），他也是Starline計畫（利用高解析度鏡頭進行3D互動）負責人。

Google 灣區 滑雪

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