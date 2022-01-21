花旗：全球供應鏈瓶頸最快年底才可能明顯緩解

花旗認為，全球供應鏈瓶頸在今年下半年之前，將不會有實質的改善。圖為美國消費者要買牛肉時，望著空蕩蕩的貨架。路透

花旗集團經濟學者提出最新報告指出，目前全球供應鏈 瓶頸雖有緩解信號，但只是暫時性、季節性使然，在今年下半年之前，將不會有實質的改善。

花旗指出，「由於季節性壓力減輕，各大港口採取額外措施來疏解物流，加上能源價格漲勢和緩，使供應鏈瓶鬆動。但要想情況進一步改善，使各部門間的失衡減弱，我們認為今年下半年之前不大可能出現。因此供應鏈壓力可能持續到今年底，甚至延續到2023年」。

花旗經濟學者採用一套指標組合，包括航運成本（涵蓋能源）、全球採購經理人指數，以及企業庫存與供應商判罪時間進行評估，發現各方面依然吃緊；企業庫存仍佤疫情 之前水準，航運與能源成本也大幅上升；雖然出現一些好轉信號，但距離正常仍遙不可及。

花旗指出，航運成本已大幅上升，各大港口空前壅塞，交貨時間拖長；產品需求居高不下，也對供應鏈構成挑戰，因此供應鏈恢復正常的時間比預期邊政延後甚久。

至於消費需求何時能夠恢復正常？經濟學者指出，需求強勁部分是因為工資上升及低所得家庭收入增加，而這些家庭的「消費傾向」比高所得家庭要高。預估家庭超額儲蓄 將於今年底時枯竭，屆時供應鏈瓶頸才較可能緩解。