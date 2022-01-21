日圓也「失落」 購買力降到近半世紀以來最低水準

日圓購買力降到近50年來最低。路透

金融時報報導，貨幣疲弱和物價停滯不前重創日圓購買力，國際清算銀行周四公布的數據顯示，日圓的實際有效匯率指數 在去年12月降到68.07， 是近半世紀以來最低，日圓上次盤旋在這個水準是1972年的事。

儘管日本 央行主張弱勢日圓有助經濟，但對消費者來說，購買力遭侵蝕推高進口商品的價格。實際有效匯率指數不是實質匯價，而是排除通膨影響後對綜合加權的一籃子貨幣所得出的匯率變動值。

相較於美國和許多其他大型經濟體去年通膨加速，日本物價卻停滯不前，落後幅度極大。例如，Netflix的訂閱費用，在日本是每月1,980日圓，在美國卻是和19.99美元或大約2,300日圓。任天堂新款Switch在日本賣37,980日圓，在美國是349.99美元或40,000日圓多一點。

日圓的實際有效匯率指數比起1995年峰值大降超過一半，那年日圓強勢升值，首見70日圓兌1美元。

指數下滑源於匯率和通膨之間的關係崩解。通常，物價上漲，購買力就降低，貨幣價值下滑，如果物價持穩則貨幣價值穩定。日本的消費者物價自1995年以來上漲4%，相較於美國物價同期間大漲84%。通膨很低應該要能支撐日圓的相對價值，並反映於名目匯率。但因為包括日本多年來維持超低利率在內的種種因素，日圓貶至5年低點，本月大約是116日圓兌1美元。

弱勢日圓有助以出口為主要成長動力的日本經濟。日本央行在周三發布的報告裡估計，日圓的實際有效匯率指數每降10%，有助提振實質GDP年增達0.8個百分點。但該報告也指出，因企業將生產移到海外，此一助力已縮水。

日圓不成比例走弱，推升了進口商品的成本。日本央行的進口物價指數顯示，過去10年間，牛肉大漲140%，小麥上漲66%，原糖和棕櫚油都漲到1980年代以來最高水準。如果進口商開始轉嫁成本，可能對消費者造成更大負擔。