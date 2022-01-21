亞馬遜跨界 開設魔法衣櫥

亞馬遜第一家實體服飾店將於今年開張，與眾不同的是採用高科技。（取材自亞馬遜網站）

繼書籍和生鮮雜貨之後，電子商務巨人亞馬遜 （Amazon ）最新攻勢是進軍服飾業，將試營運首家融合高科技的實體服飾零售店，包括採用演算法推薦和所謂「魔法衣櫥」的試衣間。

這家電商公司20日宣布，亞馬遜第一家實體服飾店將於今年開張，與眾不同的是採用高科技。常務董事瓦森（Simoina Vasen）說：「除非確定某項服務能大幅改善顧客體驗，否則我們的實體零售店不會提供。」

這家籌備中的實體服飾零售店，稱為「亞馬遜風格」（Amazon Style），坐落於洛杉磯市附近，占地3萬平方英尺（2,787平方公尺），比典型百貨公司小。展示品掛在衣架上，顧客先用亞馬遜行動應用程式（App）掃描上面的條碼，再選擇想要的顏色和尺寸。若想試穿，必須虛擬排隊等候，輪到時以智慧手機開鎖進入試衣間。

瓦森形容，試衣間內有如「私人空間，不必離開仍可繼續選購」。每個試衣間都設有一面觸控式螢幕，讓購物者能索取更多件，而店員會在「數分鐘內」送入一個安全的雙面衣櫥。她說：「這好比一個魔法衣櫥，內含似無止盡的品項可供選擇。」

這面觸控式螢幕還會向購物者提供建議。亞馬遜會把顧客掃描的品項逐筆儲存下來，好讓演算法程式能提供為顧客量身訂做的穿搭建議。購物者也可填寫一份時裝風格調查，在進入試衣間前，店員就會把顧客要求試穿、以及亞馬遜挑選好的服飾品項都存入。

亞馬遜強調，購物者也可在店員協助下，選擇退出這項服務。之前亞馬遜也曾展示協助顧客挑選服飾的技術。研究顯示，亞馬遜已超越沃爾瑪，成為全美國吸引最多消費者前往選購的服飾零售業者。

不過，亞馬遜服飾業務仍有進一步擴張空間，並且與梅西 、諾斯壯等已開小型店的百貨公司競爭。目前亞馬遜已開了一些實體店，包括生鮮食品雜貨店和便利商店，但至今尚未對實體零售店造成顛覆性衝擊。

瓦森表示，亞馬遜開服飾店的目的，是要以數百種品牌吸引各式各樣的顧客上門。店內將不設無收銀櫃台，但部署數百名店員，並配備「Amazon One」生物識別支付系統，刷手掌即可付款。