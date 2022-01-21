基辛格：英特爾落後台積 輸在傲慢

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）19日表示，英特爾會落後台積電與三星電子等勁敵，是因為在領先幾十年後所產生的「傲慢」（arrogance）與「自負」（huris）心態，現在不只要急起直追、還要超前。他也敦促美國與歐盟 推動把晶片 製造業務帶回本土，呼籲「別浪費了這場危機」。

道瓊社報導，基辛格在彭博資訊主辦的「The Year Ahead論壇」中表示，英特爾在領先數十年後，「有些傲慢，有些自負」，「你知道，會對自己的執行力有點自信」，但「英特爾現在正急起直追，還要大幅超前。我們將在四年內完成五個製程節點，這是前所未聞的步調水準與執行力，所有進度目前都如期、或超前」。

基辛格也說，他正在遊說美國政府擴大國內的晶片製造業務，他設定的遠大目標是美國未來十年的晶片產量要占全球的30%，高於目前的約12%，歐盟未來十年的晶片產量占比則要重返20%，也高於現在的9%。

他說，拜登政府必須從新冠疫情導致斷鏈的情況學到教訓，並考量80%晶片製造集中在亞洲衍生出的國安影響。他看好歐美推動政府資金協助建廠提案，「別浪費了這場危機」，「這對經濟有利，同時攸關國安」。

60歲的基辛格指出，他近期將宣布英特爾在美國和歐洲製造的拓展計畫。此前有媒體披露，英特爾計劃在德國設立製造基地，並且在義大利和法國設廠。另據Cleveland.com的資料，英特爾下一座美國境內工廠將設在俄亥俄州 哥倫布。

去年12月，逾50家美國企業的主管呼籲國會領袖，盡速通過520億美元補助與獎勵美國國內晶片製造的「晶片法案」（CHIPS Act），及另一項鼓勵半導體設計與製造的提案。「晶片法案」去年6月已獲美國參議院通過，卻在眾議院停擺。