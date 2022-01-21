全球第一 聯發科秀WiFi 7技術

聯發科董事長蔡明介（本報資料照片）

聯發科先進通訊技術再出擊，繼日前發表6G願景白皮書之後，20日又展現在WiFi 7技術超前部署實力，宣布該公司已成為全球首家率先完成WiFi 7技術現場展示的企業，預計搭載其WiFi 7晶片 的終端產品，將於2023年上市，要靠著多元先進技術，持續衝刺業績。

聯發科表示，該公司日前為主要客戶與產業合作夥伴展示兩項WiFi 7關鍵技術，充分表現出高速度與低延遲的絕佳傳輸性能。聯發科一直積極參與WiFi標準前端研發，是首批採用WiFi 7的公司之一。

聯發科強調，該公司已驗證其Filogic WiFi 7技術可達到IEEE 802.11be定義的最大速度，並展示多重連接模式技術（Multi-Link Operation，MLO），可同時聚合不同頻段上的多個頻道，即使某些頻段受到干擾，資料仍可無縫傳輸，讓連網可以更快、更可靠，這對於需要穩定、持續、即時訊號傳輸品質的影像串流與遊戲等應用至關重要。

聯發科副總暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞指出，WiFi 7的推出，代表WiFi首次可真正取代寬頻有線／乙太網路技術。聯發科的WiFi 7技術將成為家用、商用和工業網路的核心網路，為多人擴增實境（AR）／虛擬實境（VR ）、雲端遊戲、4K視訊通話與8K串流媒體等，提供卓越無縫連網解決方案。

研調機構IDC全球半導體研究副總裁Mario Morales則提到，快速寬頻連網、高解析度影音串流及VR遊戲發展，正推升市場對WiFi 6、WiFi 6E、以及更新一代WiFi 7的需求。WiFi 7增強頻寬、多重連接模式技術等新功能，預期可應用在旗艦級手機 、PC等，在工業應用等垂直應用方面也應有發揮空間。

聯發科先前表示，旗下所有產品線皆大幅受益於技術升級。目前聯發科的手機晶片占整體公司業績比重超過五成，物聯網、運算與ASIC業務占比則超過二成，業績增長動能來自於5G 與WiFi 6滲透速度加快，及客戶的智慧裝置、無線藍牙耳機與平板電腦新產品發表，其WiFi 6E產品已於去年第4季開始出貨，供應高階筆電應用。