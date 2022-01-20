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挺住Omicron衝擊 日本12月出口成長17.5%超預期

編譯劉忠勇／綜合外電
日本出口變動。取材自彭博
日本出口變動。取材自彭博

日本12月出口優於預期，較去年同期成長17.5%，可見新冠肺炎變異株Omicron雖在全球肆虐，日本對外貿易仍然展現強健勁道。

彭博調查分析師意見原估日本12月成長15.9%。 全年而言，日本2021年出口成長21.5%，中國大陸是最大外銷市場，其次是美國。

日本出口展現韌性，表示在Omicron真正開始折騰日本和全球各地之前，日本第4季經濟有所回升。不過，Omicron再度引爆疫情，可能打壓接下來的外銷。

農林中央金庫經濟研究員 Takeshi Minami 說：「Omicron目前為止打擊歐美最重，但景氣看來沒有太大放緩。話雖如此，如果Omicron在亞洲肆虐，供應鏈可能再度受限，重演Delta的情況。」

對美國出口成長22.1%，主要拜鋼鐵和半導體生產設備需求強勁所賜。對亞洲和中國外銷各成長16.6%和10.8%，帶鋼鐵、汽車、半導體相關產品所推動。

進口連續兩個月成長率在40%以上，反映日圓貶值推高了進口產品的價值，也可見日本業者的成本壓力上升。但大部分業者擔心漲價會流失生意，都不敢將成本轉嫁給消費者。

日本 Omicron 疫情

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