我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

伊拉克油管爆炸 油價逼近90美元

編譯劉忠勇／綜合報導

從伊拉克輸往土耳其的一個重要輸油管線因發生爆炸而癱瘓，讓原本已供應吃緊的石油市場更加緊張，國際油價應聲勁揚，再度改寫七年新高紀錄，並向90美元叩關。

國際油價18日收在七年最高價位後，19日繼續上漲，布蘭特原油期貨一度上漲1.8%至每桶89.05美元。西德州中級原油（WTI）期貨盤中上漲1.9%至87.0美元，再度改寫七年新高。

土耳其油管營運商Botas表示，周二的爆炸原因不明，但火勢已被撲滅，正進行冷卻作業，一旦「必要措施」完成後即可再度啟用。這個管線是將伊拉克北部的石油送往Ceyhan港，再運往歐洲。這次爆炸只是油市近幾個月來遭逢多起干擾事件的一例。

Botas指出，這次爆炸發生在土耳其的卡赫拉曼馬拉什省境內，距 Ceyhan港約511公里。這個輸油管線去年每天輸送逾45萬桶油，影響之大已可想而知。

另外，葉門叛軍組織「青年運動」（Huthi）17日利用無人機空襲阿拉伯聯合大公國，導致油罐車爆炸造成三死。這起事件同樣對國際油價起了推升作用。青年運動警告阿聯平民與外國企業避開「重要設施」，升高外界對這個原油豐沛區域在供油方面的關切。

國際能源署（IEA）19日在最新月報中，上修今年全球石油需求成長預估值，預測接下來這一年全球每日的石油需求會比去年多出330萬桶，比先前預測的增加20萬桶，每日總需求達到9,970萬桶，比2019年多了約20萬桶，代表今年的石油需求有望超越疫情前水準。不過，IEA認為2022全年的石油供給將比需求多出一些，雖然主要產油國仍未能將產量增加到預定的水準。

石油 油價 德州

上一則

華爾街重金搶人才 開銷創高

下一則

印尼抗通膨 限制棕櫚油出口

延伸閱讀

土耳其推正名 傳將向聯合國登記改用Türkiye

土耳其推正名 傳將向聯合國登記改用Türkiye
油價扶搖直上 彭博：站上100美元 只是時間問題

油價扶搖直上 彭博：站上100美元 只是時間問題
油價衝88美元 七年高點

油價衝88美元 七年高點
國際油價周線連四紅 Omicron未衝擊需求、俄烏緊張

國際油價周線連四紅 Omicron未衝擊需求、俄烏緊張

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透

通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

2022-01-15 09:01
二手車價格創本世紀新高。（路透）

二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

2022-01-15 12:47
Dollar Tree被迫漲價25分，但消費者似乎並不買單。（路透）

Dollar Tree不再銷售1元商品 消費者群起抗議

2022-01-16 20:01
華爾街持續密切關注聯準會收緊貨幣政策。(美聯社)

巴隆：美股可能暴跌20%

2022-01-16 13:55
愈來愈多投資人預期聯準會3月將一口氣升息2碼。（路透）

一口氣升息兩碼？ 市場押注Fed 將出現20年來大動作

2022-01-18 18:44

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲