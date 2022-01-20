伊拉克油管爆炸 油價逼近90美元

從伊拉克輸往土耳其的一個重要輸油管線因發生爆炸而癱瘓，讓原本已供應吃緊的石油 市場更加緊張，國際油價 應聲勁揚，再度改寫七年新高紀錄，並向90美元叩關。

國際油價18日收在七年最高價位後，19日繼續上漲，布蘭特原油期貨一度上漲1.8%至每桶89.05美元。西德州 中級原油（WTI）期貨盤中上漲1.9%至87.0美元，再度改寫七年新高。

土耳其油管營運商Botas表示，周二的爆炸原因不明，但火勢已被撲滅，正進行冷卻作業，一旦「必要措施」完成後即可再度啟用。這個管線是將伊拉克北部的石油送往Ceyhan港，再運往歐洲。這次爆炸只是油市近幾個月來遭逢多起干擾事件的一例。

Botas指出，這次爆炸發生在土耳其的卡赫拉曼馬拉什省境內，距 Ceyhan港約511公里。這個輸油管線去年每天輸送逾45萬桶油，影響之大已可想而知。

另外，葉門叛軍組織「青年運動」（Huthi）17日利用無人機空襲阿拉伯聯合大公國，導致油罐車爆炸造成三死。這起事件同樣對國際油價起了推升作用。青年運動警告阿聯平民與外國企業避開「重要設施」，升高外界對這個原油豐沛區域在供油方面的關切。

國際能源署（IEA）19日在最新月報中，上修今年全球石油需求成長預估值，預測接下來這一年全球每日的石油需求會比去年多出330萬桶，比先前預測的增加20萬桶，每日總需求達到9,970萬桶，比2019年多了約20萬桶，代表今年的石油需求有望超越疫情前水準。不過，IEA認為2022全年的石油供給將比需求多出一些，雖然主要產油國仍未能將產量增加到預定的水準。