周休3日 英30間公司將實驗半年

減少每周工作天數的趨勢近期受到大量關注，英國各地共30家公司的員工將在接下來6個月內以相同薪水進行「每周工作4天」的實驗。(歐新社資料照片)

減少每周工作天數的趨勢近期受到大量關注，英國 各地共30家公司的員工將在接下來6個月內以相同薪水進行「每周工作4天」的實驗。

「每日郵報」報導，該實驗由「4 Day Week Global」組織主導，他們讓來自不同職場的員工在面對一般工作量的情況下每周最多工作35小時、且分成4天而非5天。

疫情 爆發以來使居家辦公的民眾重新審視工作與生活之間的平衡，「一周工作4天」的概念便旨在為員工提供更靈活的工時並提高生產力。「4 Day Week Global」經理歐康納（Joe O'Connor）認為這一概念將在2022年為職場帶來一個「大膽的新未來」。

此外，呼籲減少工作天數的活動人士認為這將創造更好的工作與生活平衡，但批評人士警告「隨著員工試圖在更短的時間內完成更多工作，這將形成更大的壓力」。類似實驗將在美國、加拿大、愛爾蘭、澳洲 和紐西蘭進行，西班牙和蘇格蘭則已在進行試驗。

縱使研究人員認為每周工作4天也會讓員工為雇主帶來更高效的工作表現，部分人士則質疑這個概念在服務業或急救人員等24小時提供服務的工作中不可行，加班費也會為雇主或納稅人帶來額外成本。