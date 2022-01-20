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產量創二戰來新低 國際柳橙汁價飆漲

編譯林聰毅／綜合報導

在萬物齊漲聲中 ，多年來需求不振的柳橙汁也漲得很凶。冷凍柳橙汁期貨在疫情期間飆升逾50%。

柑橘病蟲害和惡劣天氣，限制了美國和國際的柳橙供應，與此同時，多年來持續下滑的柳橙汁需求在新冠疫情期間大幅增長。

這些因素導致柳橙汁價格在疫情期間走高，而且可能會繼續攀升。冷凍柳橙汁期貨在疫情期間飆升逾50%，並在上周升至兩年高點，光是13日那天就一口氣漲了5%。

專門從事農產品分析的Hackett金融顧問公司總裁哈克特說，市場出現典型的供需錯配，預期超市的價格會漲得更猛烈。

在預期橙汁價格還會往上飆之際，消費者已面臨各行各業的通膨。美國勞工統計局上周指出，在季節性調整之前，美國消費者價格指數年增7%，為1982年6月以來最大增幅。

過去一年來，家庭消費的食品價格漲了6.5%，而餐館用餐價格平均上揚6%。果汁和非酒精飲料價格今年已經飆升5.7%，柳橙汁期貨價格上漲。

上周美國農業部表示，預計佛羅里達州今年將生產4,450萬箱柳橙，這個數字少得很不尋常，美國農業部佛羅里達州的一位統計學家說，這將是自1944-45年產季以來的最小產量，當時生產了4223萬箱。

疫情 佛羅里達州 農業部

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